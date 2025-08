FOTO - Lens-Roma 0-1 HT

Allo Stade Bollaert-Delelis va in scena l’amichevole tra Lens e Roma e la prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore dei giallorossi grazie alla rete di Mancini. Il Lens parte fortissimo e va vicino al vantaggio dopo appena due minuti: Satriano scavalca Svilar con un tocco sotto troppo debole, Wesley si tuffa in scivolata e salva a pochi metri dalla linea di porta. La difesa giallorossa continua a ballare e Guilavogui si presenta da solo davanti a Mile, ma il portiere si oppone ed evita il gol. La Roma si sveglia e al 14’ passa sigla lo 0-1: punizione di Soulé, Celik prolunga di testa e Mancini non sbaglia con il destro da posizione ravvicinata. Gli uomini di Gasperini prendono il controllo del campo e sfiorano il raddoppio con Baldanzi su un passaggio illuminante di Soulé, ma la potente conclusione mancina del trequartista termina di poco al lato. La gioia per il vantaggio viene però spazzata via dalle condizioni di Ndicka, il quale si accascia a terra al minuto 38 a causa di un problema al flessore della coscia destra e viene sostituito da Hermoso. Il primo tempo si conclude così sullo 0-1 per la Roma. Ecco i migliori scatti dei primi 45'.