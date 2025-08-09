FOTO - Everton-Roma 0-1

La Roma espugna l'Hill Dickinson Stadium di Liverpool e termina l'avventura in Inghilterra con una vittoria per 0-1 contro l'Everton grazie al magico sinistro di Soulé. Nel primo tempo i giallorossi sfiorano il vantaggio con la traversa di Angelino e il gol del vantaggio arriva al minuto 70: imbucata di Mancini per Soulé, il quale si sposta il pallone sul sinistro e batte Pickford con una splendida conclusione a giro sul secondo palo. Fondamentale anche Svilar, il quale si è reso protagonista di una parata pazzesca sulla spizzata di testa di Alcaraz pochi secondi dopo il gol. Gli uomini di Gasperini vincono quindi 0-1 e il 16 agosto disputeranno l’ultima amichevole precampionato al Benito Stirpe di Frosinone contro il NEOM. Ecco i migliori scatti del match.