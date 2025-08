EL SHAARAWY: "Consapevoli che dobbiamo lavorare ancora di più. La fascia? E' un orgoglio"

Prima sconfitta estiva per la Roma, che cade 4-0 al Bescot Stadium contro l'Aston Villa. Decidono la gara le reti di Buendia, Ramsey, Watkins e Malen. Stephan El Shaarawy è intervenuto nel post partita in zona mista.

Differenza notevole. Cosa vi lascia questa partita?

"Ci rende consapevole del fatto che dobbiamo lavorare ancora di più. Avevano un ritmo superiore, sono più avanti nella preparazione. Questo non ci dove togliere dalla testa il fatto di dover continuare a lavorare. Ovviamente non fa mai piacere perdere, anche se è un amichevole. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare di arrivare nella migliore condizione al campionato."

Le cose che vi chiede Gasperini ci vogliono un po' di tempo per metabolizzarle. Senti che siete a buon punto?

"Assolutamente sì. Fino ad ora ci stiamo allenando forte, stiamo cercando di mettere in pratica quello che lui chiede, vuole grande intensità. Ci stiamo allenando con tanti carichi di lavoro, anche dal punto di vista fisico manchiamo un po', ma dobbiamo lavorare. Penso che non dobbiamo pensare troppo al risultato, bensì a conoscerci perché abbiamo giocatori nuovi."

Quanto pesa la fascia che hai portato al braccio in questa partita?

"Non è un peso, è un orgoglio, un onore. Devo pensare a dare tutto, con o senza fascia, ma è un grande riconoscimento di cui vado fiero. L'obiettivo mio e di tutti è quello di fare il meglio per la squadra, cercare di lavorare in maniera serena da qua a inizio campionato."

