Qualche problema tecnico con DAZN ha caratterizzato l'inizio di partita tra Aston Villa e Roma per i tifosi giallorossi non presenti al Bescot Stadium. Il segnale è stato interrotto per alcuni minuti per cause non specificate. Dopo primi secondi di attesa, il collegamento è stato regolarmente ripristinato ed il match è ora visibile sulla piattaforma.