Aston Villa-Roma, problema di volo per Ranieri: non sarà presente al Bescot Stadium

Claudio Ranieri non sarà presente al Bescot Stadium per assistere all'amichevole tra Aston Villa e Roma, in programma tra pochi minuti. L'ex tecnico giallorosso ha infatti avuto un problema di volo, ed il suo arrivo è atteso in tarda serata. Il fischio d'inizio del match, intanto, è stato posticipato alle 20:45.

? C'è stato un problema di volo per Ranieri. Arriverà in serata quindi assente per l'amichevole #astonvillaroma#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) August 6, 2025

Come riportato da Adnkronos, l'areoporto di Birmingham è stato chiuso temporaneamente a causa di un incidente aereo. Il problema avrebbe coinvolto un velivolo di piccole dimensioni, costretto ad un atterraggio di emergenza.

