Aston Villa-Roma: il match sarà trasmesso anche in chiaro, ma in differita, su Nove

Dopo l'amichevole vinta contro il Lens, la Roma è volata in Inghilterra per la seconda parte di ritiro al St George's Park. E il primo impegno per la squadra di Gasperini sarà mercoledì 6 agosto contro l'Aston Villa, match in programma alle ore 20:30 (19:30 locali). La sfida, oltre ad essere visibile su Dazn, sarà trasmessa anche in chiaro su canale Nove ma in differita. Il canale tv, infatti, trasmetterà la partita alle ore 21:30.