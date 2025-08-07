Ritiro Roma: sgambata per chi non ha giocato contro l'Aston Villa. Alle 15 allenamento a porte aperte

07/08/2025 alle 14:35.
aston-villa-roma-9

La Roma è tornata a lavorare nel ritiro inglese dopo il pesante 4-0 incassato ieri sera contro l'Aston Villa. Sgambata per chi non ha giocato o è sceso in campo per pochi minuti. Lavoro a parte anche per i portieri. Alle ore 15 è invece confermata la seduta di allenamento a porte aperte.