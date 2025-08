ASTON VILLA-ROMA, dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Prima amichevole inglese per la Roma, che dopo la buona prova con il Lens, affronta questa sera l'Aston Villa al Bescot Stadium alle ore 20:30. Per i giallorossi si tratta della sesta amichevole estiva, dopo i successi contro Trastevere, UniPomezia, Kaiserslautern, Cannes e appunto Lens.

Gasperini deve fare i conti con la prima piccola emergenza. Sono infatti usciti incerottati da Lens Soule e Ndicka. L'argentino è tornato ad allenarsi in gruppo, ma potrebbe partire dalla panchina per precauzione, mentre il difensore ivoriano ha svolto lavoro individuale e non sarà della gara. Davanti probabile chance dal primo minuto per Artem Dovbyk, viste le condizioni non ottimali di Ferguson. Dietro al centravanti ucraino si va verso la conferma di Baldanzi, in coppia con El Shaarawy. In mezzo al campo dovrebbe esserci Konè, affiancato da uno tra Cristante ed El Aynaoui. Sulle fasce Wesley potrebbe partire dalla panchina, lasciando così spazio a Rensch: verso la conferma Angeliño sulla corsia di sinistra.

DOVE VEDERE ASTON VILLA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Aston Villa-Roma sarà trasmessa in diretta alle ore 20:30 su DAZN tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre la gara sarà trasmessa anche in differita sul NOVE a partire dalle 21:30.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASTON VILLA: Bizot; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey; Buendia, Watkins.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk.

LE QUOTE

ASTON VILLA-ROMA 1 X 2 EUROBET 1.98 3.50 2.95 SISAL 2.00 3.50 3.00 PLANETWIN365 2.00 3.75 3.00 SNAI 2.00 3.60 3.05

LR24