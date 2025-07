Allo Stadio Tre Fontane sta andando in scena l'amichevole tra la Roma e il Cannes e per i giallorossi si tratta del primo test “casalingo”, dato che il match è stato aperto ai tifosi. Tra gli spettatori presenti spiccano soprattutto il direttore sportivo Frederic Massara e il vicepresidente della società capitolina Ryan Friedkin. Per l'imprenditore statunitense è una sfida speciale, dato che anche il Cannes è uno dei club di proprietà della famiglia Friedkin.