ROMA-CANNES 1-0 (3' El Shaarawy): segui in tempo reale. Primo squillo dei francesi con Abbas, conclusione alta sopra la traversa (FOTO)

DALLO STADIO TRE FONTANE ANNALISA FERRANTE - La Roma torna in campo e oggi alle ore 18 affronta il Cannes (club di proprietà dei Friedkin che milita nello Championnat National 2) in occasione della quarta amichevole estiva. Per i giallorossi si tratta del primo test “casalingo”, dato che il match si giocherà allo Stadio Tre Fontane davanti a 4000 tifosi.

Mister Gasperini sceglie di puntare su Vasquez in porta (Svilar out per un leggero affaticamento muscolare), difesa a 3 con Celik-Ndicka-Hermoso, Rensch e Salah-Eddine sulle fasce, Cristante ed El Aynaoui a centrocampo e in attacco il tridente Baldanzi-Dovbyk-El Shaarawy (capitano). Non convocato Dybala, il quale svolge allenamento differenziato da due giorni.

IL TABELLINO

ROMA: Vasquez; Celik, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Salah-Eddine; Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy.

A disp.: Svilar, Zelenzy, Mancini, Kumbulla, Reale, Wesley, Pisilli, Koné, Angelino, Soulé, Ferguson, Cherubini, Abdulhamid, Darboe, Romano.

All.: Gasperini.

CANNES: Vanni; Sylva, Smith, Abdherramane, Corchia; Ndiaye, Goncalves, Ndoye; Abbas, Doumbouya, Mambu.

A disp.: Aymes, Taub, Boussaid, Pineau, Hafidi, Blanc, Bonnaure, Caumont, Pichaud, Laclef.

All.: Ott.

Arbitro: Perri. Assistenti: Di Giacinto - Monaco.

Marcatori: 3' El Shaarawy.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

14' - Occasione per il Cannes su calcio di punizione: il colpo di testa di un giocatore dei francesi colpisce il palo, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

10' - Primo squillo offensivo del Cannes con la conclusione di Abbas, palla alta sopra la traversa.

7' - El Shaarawy serve Dovbyk in profondità, Vanni esce dall'area e anticipa l'attaccante ucraino.

3' - ROMA SUBITO IN VANTAGGIO! Lunga rimessa laterale di Hermoso per El Shaarawy, il quale si invola verso la porta avversaria e trafigge Vanni.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

17:30 - Ecco la formazione ufficiale del Cannes.

Nos ?? Cannois qui débutent ce cinquième match amical face à l’AS Roma !✊ pic.twitter.com/8HGqie89Re — AS Cannes (@ASCannes1902) July 31, 2025

17:28 - Cambio dell'ultimo minuto per Gasperini: gioca Vasquez al posto di Svilar, il quale ha rimediato un leggero affaticamento muscolare.

17:16 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

16:46 - Cannes in campo per la consueta ricognizione prima di una partita.

15:16 - Ecco una panoramica dello Stadio Tre Fontane a poco meno di tre ore dal calcio d'inizio di Roma-Cannes.