Ritiro Roma: domani allenamento nel pomeriggio e pernottamento a Trigoria. Sabato la partenza per la Francia

La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma e oggi pomeriggio, nonostante l'allenamento svolto in mattinata, è scesa in campo per disputare la quarta amichevole estiva: l'avversario è il Cannes, club di proprietà della famiglia Friedkin. Domani, invece, la squadra si allenerà soltanto il pomeriggio e i calciatori resteranno a dormire al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. La partenza per la Francia, dove il 2 agosto si disputerà la partita contro il Lens, è prevista per sabato.