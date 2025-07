KAISERSLAUTERN-ROMA 0-1 (16' Ferguson): segui in tempo reale. Fine primo tempo (FOTO E VIDEO)

DA KAISERSLAUTERN MDR - Dopo i test contro Trastevere e UniPomezia, si comincia a far sul serio per la Roma. Si alza il livello per i giallorossi, che alle 18 scendono in campo contro i tedeschi del Kaiserslautern, club di Zweite Bundesliga. Mister Gasperini dovrà fare a meno di Dybala (fuori per gestione), Dovbyk e Salah Eddine, oltre che di Pellegrini. Tra i pali c'è Svilar, linea a 3 difensiva composta da Celik, Mancini e Ndicka. Sulla destra spazio a Rensch, con Angelino ad agire sula corsia opporta. In mezzo al campo Cristante (che indosserà la fascia da capitano) e Konè. In attacco il tridente Baldanzi-Pisilli alle spalle di Ferguson.

IL TABELLINO

KAISERSLAUTERN: Krahl; Asta, Kleinhansl, Gyamfi, Kunze; Ritter, Sahin, Emreli, Redondo; Heuer, Sirch. A disp.: Kim, Wekesser, Ronstadt, Hanslik, Raschl, Haas, Aremu, Simon, Abiama, Tachie, Spahic, Elvedi, Robinson, Alidou.

All. Torsten Lieberknecht

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pisilli; Ferguson. A disp.: Zelezny, Kumbulla, Hermoso, Mannini, Abdoulhamid, Baldanzi, El Aynaoui, Darboe, Romano, El Shaarawy, Cherubini.

All. Gian Piero Gasperini

Marcatori: 16' Ferguson

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

45' - Finisce qui il primo tempo.

35' - Ci prova ancora su Soulè, che servito dalla sponda di Ferguson, calcio con l'esterno sinistro dal limite dell'area: ancora bravo Krahl.

33' - Gran calcio di punizione di Soulè, che con il mancino punta l'incrocio dei pali: serve un grande intervento di Krahl

18' - Calcio di punizione di Soulè dalla destra per il colpo di testa di Konè sul secondo palo: il pallone termina alto

16' - VANTAGGIO ROMA. Errore in fase di impostazione del portiere Krahl, che si fa portare via il pallone da Ferguson che a porta vuota mette dentro

9' - Calcio d'angoloperi tedeschi, ma questa viene battuto troppo su Svilar che esce e fa suo il pallone.

3' - Gioco fermo con Koné fermo a terra dopo un colpo subito alla caviglia.

1' - Al via il match

PREPARTITA

17:33 - La Roma scende in campo per il riscaldamento.