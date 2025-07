Kaiserslautern-Roma: i convocati di Gasperini. Out Dovbyk, Salah-Eddine e Dybala. Gestione per l'argentino

Oggi pomeriggio la Roma di Gasperini scenderà in campo e comincerà a fare sul serio. I giallorossi affronteranno il Kaiserslautern, un'avversaria di livello decisamente più alto rispetto a quelle affrontate fino a questo momento. Non faranno parte della spedizione Dybala, Dovbyk e Salah-Eddine. Per l'argentino si tratta di semplice gestione. Fuori Gollini, già nei giorni scorsi vicino alla cessione.

Portieri: Zelezny, Svilar;

Difensori: Angelino, Saud, Rensch, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Mannini;

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Baldanzi, Kone, Darboe, Romano, Pisilli;

Attaccanti: Ferguson, El Shaarawy, Soulé, Cherubini.