La Roma vince 0-1 contro il Kaiserslautern grazie alla rete di Ferguson e resta imbattuta in questo precampionato dopo i successi nei test contro Trastevere e UniPomezia. Gian Piero Gasperini ha dato minutaggio a quasi tutti i calciatori convocati e non sono scesi in campo soltanto il secondo portiere Radoslaw Zelezny e Tommaso Baldanzi. L'esclusione del trequartista è però legata a un problema fisico, dato che ha accusato un affaticamento muscolare.