FOTO - Roma-Cannes 2-0 HT

Allo Stadio Tre Fontane va in scena l’amichevole tra Roma e Cannes e la prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei giallorossi. La Roma passa subito in vantaggio al minuto 3: lunga rimessa laterale di Hermoso per El Shaarawy, il quale si invola verso la porta avversaria e trafigge Vanni. Al 20’ il Faraone va vicino alla doppietta su sponda di Dovbyk, ma la sua conclusione esce di poco. Successivamente El Shaarawy si divora il raddoppio davanti al portiere avversario, ma si riscatta poco dopo servendo l’assist per il gol del 2-0 firmato da Dovbyk: azione tutta in verticale con la super imbucata di Baldanzi per il Faraone, il quale serve l’attaccante ucraino a porta sguarnita e sigla la rete del raddoppio. Ecco i migliori scatti del primo tempo.