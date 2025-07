Primo test probante per la Roma di Gasperini, che vola in Germania per affrontare il Kaiserslautern, club di seconda divisione tedesca. Senza Dybala e Dovbyk, Gasp si affida ancora una volta a Ferguson, con Pisilli e Soulè alle sue spalle. Ed è proprio l'irlandese a sbloccare il match al 15', quando sfrutta un errore con i piedi del portiere avversario Krahl e porta in vantaggio i giallorossi. Questi i migliori scatti del primo tempo: