VIDEO - Everton-Roma, lo spettacolo dei 500 romanisti al Goodison Park: i tifosi locali ascoltano in silenzio

Come in ogni trasferta europea, anche solo in amichevole, i tifosi della Roma a Liverpool hanno dato spettacolo. I 500 tifosi romanisti presenti al Goodison Park per il match fra giallorossi ed Everton hanno intonato l'inno a cappella con i tifosi locali ad ascoltare in rispettoso silenzio.

? Lo spettacolo dei 500 romanisti al Goodison Park di Liverpool per #EvertonRoma ? Tifosi locali in silenzio ad ascoltare l'inno a cappella dei tifosi giallorossi #asroma pic.twitter.com/DkgSpweYDE — laroma24.it (@LAROMA24) August 11, 2024