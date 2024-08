ROMA-OLYMPIACOS: le probabili formazioni

Quarta amichevole di questo pre-campionato per la Roma, che allo Stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno di Rieti ospiterà i greci dell'Olympiacos, vincitori dell'ultima Conference League. Squadra quasi al completo per Daniele De Rossi, che potrà contare anche sugli ultimi arrivati Dahl, Soulè e soprattutto Artem Dovbyk. Al termine della sfida la squadra volerà in Inghilterra per la seconda parte di ritiro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Buba Sangaré, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Solbakken, El Shaarawy. A disp.: Ryan, Marin, Abraham, Baldanzi, Celik, Joao Costa, Darboe, De Marzi, Dovbyk, Graziani, Kumbulla, Le Fèe, Nardin, Smalling, Soulè, Zalewski.

All.: De Rossi

OLYMPIACOS: Anagnostopoulos; Rodinei, Biancone, Pirola, Ortega; Androutsos, Bakoulas, Papakanellos, Martins, Masouras, Kostoulas. All.: Mendilibar.