Domani la Roma scenderà in campo per l'amichevole contro l'Everton, l'ultima della pre-season giallorossa. Mister De Rossi e i suoi compagni sono scesi in campo per lavorare in vista del test di domani. Negli scatti pubblicati dai giallorossi si vedono tanti sorrisi e abbracci fra il tecnico giallorosso e i suoi giocatori. Presente Ghisolfi a bordocampo, in compagnia di Ricchio.