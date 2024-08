Ritiro Roma, primo allenamento al St. George's Park: c'è Paredes (FOTO e VIDEO)

Prosegue la preparazione della Roma in vista dell'inizio della stagione: ieri, dopo l'amichevole con l'Olympiacos, la squadra è volata in Inghilterra per svolgere la seconda parte del ritiro estivo. Dopo una mattinata di riposo, alle 18.00 circa i giallorossi scendono sul campo 6, intitolato a Sir Bobby Charlton, del St. George's Park per il primo allenamento. Daniele De Rossi riabbraccia anche Leandro Paredes, rientrato dopo la vittoria della Copa America con l'Argentina e le successive vacanze.

St George's Park. ? Ready for day one in England! ??????? #ASRoma pic.twitter.com/n0QSoyOjZ1 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 4, 2024