Ritiro Roma, domani l’ultima amichevole inglese contro l’Everton. Al termine il rientro nella capitale

Sta per concludersi l’avventura inglese per la Roma di Daniele De Rossi. Domani i giallorossi lasceranno il St. George direzione Goodison Park per sfidare l’Everton nell’ultima amichevole prevista durante il ritiro. Al termine della partita la squadra tornerà verso Roma. Domenica libera concessa dal tecnico.

