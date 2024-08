LIVE – Ritiro Roma, seduta pomeridiana: in gruppo Darboe. Differenziato per Paredes (FOTO)

DAL ST. GEORGE PARK MDR — Dopo la sessione di allenamento mattutina delle 11.30, la Roma ricomincia il lavoro e si ritrova al campo per proseguire la preparazione in vista dell’inizio del Campionato. In campo oggi pomeriggio anche Ebrima Darboe, che non aveva partecipato al lavoro in campo di questa mattina. Differenziato solo per Leandro Paredes.

? Allenamento pomeridiano iniziato: tutti in gruppo compreso Darboe che oggi non aveva partecipato al lavoro in campo. Unico a fare lavoro a parte è Paredes#RitiroRoma #asroma ??? pic.twitter.com/yjQcm1Bmjd — laroma24.it (@LAROMA24) August 8, 2024