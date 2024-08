FOTO - Everton-Roma 1-1

Termina il pre-campionato della Roma. I giallorossi concludono il ritiro inglese disputando l'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato in programma domenica 18 agosto in casa del Cagliari: a Goodison Park il test con l'Everton termina 1-1. De Rossi schiera Svilar tra i pali, Celik, Mancini, Ndicka e Angelino nella linea di difesa a 4, con Le Fée, Cristante e Pellegrini a centrocampo. Davanti il tecnico opta per Soulé e Zalewski a supporto di Dovbyk, lasciando in panchina Dybala.

Buon primo tempo della Roma che sfiora il gol per ben due volte con Dovbyk, poi dall'asse Soulé-Pellegrini nasce il vantaggio: il capitano sfrutta l'invenzione dell'argentino e sigla l'1-0. Nella ripresa l'Everton è più insidioso e impegna Svilar fino al gol di Calvert-Lewin al 61' che vale il pareggio e chiude il match. Nel corso della ripresa spazio anche ad El Shaarawy, Bove, Baldanzi, Dybala, Smalling e Abraham. Gli scatti della gara: