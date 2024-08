Everton-Roma: colloquio tra Ghisolfi e il ds dei Toffees Thelwell dopo il match

La Roma conclude il ritiro in Inghilterra, prima di far ritorno nella Capitale, disputando un test amichevole con l'Everton, l'ultimo prima dell'esordio in campionato contro il Cagliari in programma il 18 agosto: a Goodison Park il match termina 1-1. Dopo il triplice fischio è andato in scena un colloquio tra il responsabile dell'area tecnica giallorossa, Florent Ghisolfi, e il Director of Football dell'Everton, Kevin Thelwell. Di recente sono circolate indiscrezioni in merito ad un interesse del club inglese per riportare in Premier League Tammy Abraham, che con l'arrivo di Artem Dovbyk avrebbe più concorrenza e meno spazio in giallorosso.

