Barnsley-Roma: le formazioni ufficiali. Pellegrini, Le Fée e Darboe in mediana, davanti Zalewski, Costa e Abraham. Soulé e Dybala nel secondo tempo

Alle 18:00 italiane la Roma di mister De Rossi scenderà in campo al St. George's Park per la prima amichevole del ritiro inglese, quinta stagionale. I giallorossi giocheranno contro il Barnsley e il mister ha già scelto leformazioni per le due frazioni di gara. Iniziano dal 1' Ryan in porta, linea a 4 composta da Sangaré, Kumbulla, Ndicka e Angelino. A centrocampo ci saranno Le Fée, Darboe e capitan Pellegrini. In attacco Joao Costa, Abraham e Zalewski.

Nel secondo tempo toccherà al seguente 11: Ryan, Celik, Smalling, Mancini, Dahl, Bove, Cristante, Pisilli, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA - Ryan, Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino, Le Fee, Darboe, Pellegrini, Joao Costa, Abraham, Zalewski

A disp.: Svilar, De Marzi, Marin; Celik, Smalling, Mancini, Dahl, Cristante, Bove, Pisilli, Soulé, Dybala, El Shaarawy, Nardin, Solbakken.

BARNSLEY - Rogan, Donovan, Kasper, Georgie, Vimal, Josiah, Jonathan, Kyran, Emmaisa, Theo, Conor

A disp.: Harrison, Connor, Nathan, Leo, Aston, Kieren, Bayley

Arbitro: C. Pawson. Assistenti: G. Fyvie-C. Gough. IV uomo: D. Dutton