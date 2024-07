Roma-Kosice: anche l'amichevole del 22 luglio in diretta su Dazn

Le prime due amichevoli stagionali della Roma saranno trasmesse in diretta da Dazn. Come postato sui social network dalle pagine dell'emittente televisiva, infatti, oltre alla gara di oggi contro il Latina (calcio d'inizio alle 18), anche la sfida contro il Kosice, in programma il 22 luglio alle 19.30, sarà trasmessa live da Dazn.

