Ritiro Roma: Karsdorp domani a Trigoria. Si allenerà a parte in attesa di una soluzione sul mercato

Da oggi al via la stagione 2024/2025 della Roma. Daniele De Rossi ha anticipato ad oggi il rientro dei giocatori, tranne quelli che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, e nel corso del pomeriggio ha accolto a Trigoria i giallorossi, compresi i giovani convocati per il raduno. Non c'è, invece, Rick Karsdorp che è atteso domani al Fulvio Bernardini.

Secondo le informazioni del giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, la Roma ha scelto di far allenare Rick Karsdorp a parte rispetto al resto del gruppo in attesa di trovare una soluzione sul mercato. L'olandese vorrebbe andar via a zero.