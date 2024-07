Oggi la Roma di Daniele De Rossi si è ritrovata a Trigoria per il primo giorno di ritiro, che da quindi ufficialmente il via alla stagione 2024/25 giallorossa. Ad assistere, oltre ovviamente al tecnico, anche il d.s. Florent Ghisolfi che sta lavorando in queste ore per rinforzare la squadra tecnicamente e numericamente.