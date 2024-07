Alla Košická Futbalová Aréna va in scena l'amichevole tra Kosice e Roma, la seconda dei giallorossi in questo ritiro precampionato. Nonostante non sia una gara ufficiale, c'è grande entusiasmo allo stadio: in occasione del match odierno sono infatti presenti 12.500 spettatori ed è stato registrato il sold out.