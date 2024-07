Alla Košická Futbalová Aréna sta andando in scena l'amichevole tra Kosice e Roma, la seconda del ritiro precampionato dei giallorossi. La squadra è partita in mattinata e al fianco di mister De Rossi c'è anche Florent Ghisolfi, il quale ha deciso di seguire i ragazzi in Slovacchia e ha avuto un confronto in panchina con l'allenatore durante il prepartita.