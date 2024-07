FOTO - Roma-Latina 6-1

La Roma dilaga contro il Latina e vince la prima uscita di questa stagione. Dopo un'iniziale svantaggio, gli uomini di De Rossi riprendono la gara grazie a un'ottima performance corale. Finale di primo tempo in crescendo per i giallorossi, che infatti, al ritorno in campo mostrano di essere decisamente più dinamici e sul pezzo. Esordio con gol per Le Fée, che convince alla sua prima a Trigoria. Prestazioni superlative quelle di Darboe e Graziani, con quest'ultimomette a segno la doppietta che fissa il punteggio sul 6-1 definitivo.