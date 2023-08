VIDEO - Tolosa-Roma, tifosi romanisti anche in Francia: "Forza Magica Roma"

Anche in amichevole, anche in Francia, i tifosi romanisti sono presenti: circa 200 sostenitori giallorossi hanno seguito la Roma allo Stadium De Toulouse contro il Tolosa nella penultima amichevole prima dell'avvio del campionato, in programma il 20 agosto contro la Salernitana. E anche in questa occasione i romanisti hanno fatto sentire, come sempre, la loro voce intonando cori per sostenere la squadra di Mourinho.