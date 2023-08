PARTIZANI-ROMA: la probabile formazione. In attacco la coppia Belotti-El Shaarawy

La Roma torna a Tirana, dove l'anno scorso ha sollevato la Conference League. In attesa di ricevere buone nuove dal calciomercato, i giallorossi si apprestano a giocare l'ultima amichevole pre-campionato contro il Partizani Tirana all'Arena Kombetare, alle 20.00, prima dell'esordio in Serie A in programma tra una settimana contro la Salernitana. Assenti Dybala e Matic - verso il Rennes per 3 milioni di euro -, José Mourinho si affida alla coppia d'attacco composta da Belotti ed El Shaarawy.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

PREPARTITA

18.50 - La squadra arriva allo stadio: