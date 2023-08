FOTO - Tolosa-Roma, suggerimento Mou a Rapetti nel finale: Mancini in attacco

Allo Stadium De Toulouse la Roma sfida e perde 2-1 contro il Tolosa nella penultima amichevole della sua pre-season prima dell'avvio del campionato, in programma il 20 agosto contro la Salernitana. Negli ultimi minuti di gioco José Mourinho, presente in panchina, dopo il gol subito al 90' consiglia a Rapetti, il preparatore atletico giallorosso che come il Farense anche oggi ha dato indicazioni alla squadra, di spostare Mancini in attacco a fare da boa con Solbakken largo.

LR24