FOTO - Tolosa-Roma, splendida punizione di Dybala: per la Joya è la prima in giallorosso

La Joya in gol... anche su punizione. Nel corso dell'amichevole in scena in Francia contro il Tolosa, penultimo test della pre-season giallorossa prima dell'avvio del campionato, la Roma va in svantaggio al 5° minuto di gioco e trova il pareggio al 26' grazie ad una splendida rete su punizione di Paulo Dybala: per l'argentino si tratta della prima in giallorosso.