FOTO - Tolosa-Roma: Mourinho, Foti e Nuno Santos in panchina, anche oggi Rapetti dà indicazioni

Come contro il Farense anche oggi in occasione dell'amichevole contro il Tolosa in Francia, penultimo test prima dell'avvio del campionato, José Mourinho, il suo vice Salvatore Foti e il preparatore dei portieri Nuno Santos sono presenti in panchina ma a dare indicazioni ed ordini alla squadra è sempre il preparatore atletico Stefano Rapetti, che dopo il gol subito ha incitato i giallorossi. Salzarulo e Nuno Santos, invece, con pc alla mano hanno protestato con il quarto uomo per il fuorigioco non fischiato in occasione della rete del Tolosa.

LR24