FOTO - Farense-Roma: pestone al piede destro per Ibanez, cure in panchina

A Faro la Roma affronta il Farense nell'ultima amichevole del ritiro in Portogallo di preparazione in vista dell'inizio del campionato. Nel corso della ripresa, sul risultato di 3-0 per i giallorossi, Roger Ibanez lascia spazio a Ndicka: il difensore brasiliano, inoltre, ha subito un pestone al piede destro ed è stato sottoposto alle cure del caso in panchina.

LR24