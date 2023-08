FOTO e VIDEO - Tolosa-Roma, entusiasmo all'esterno dello stadio: foto di Dybala con i tifosi

Allo Stadium De Toulouse la Roma perde 2-1 contro il Tolosa nella penultima amichevole della sua pre-season prima dell'avvio del campionato, previsto per il 20 agosto contro la Salernitana. Dopo la partita, si registra grande entusiasmo all'esterno dell'impianto da parte dei tifosi in attesa dei giocatori giallorossi: i più acclamati Dybala - oggi in gol su punizione, prima di lasciare il campo a scopo precauzionale -, Aouar e mister José Mourinho.

Dybala si è mostrato disponibile con i tifosi presenti all'esterno dello stadio scattando con loro delle foto: