Farense-Roma, zero minuti per Matic: nessun problema, normale gestione dei carichi di lavoro

A Faro la Roma gioca l'ultima amichevole del ritiro in Portogallo contro il Farense. Oggi Nemanja Matic non è entrato in campo, assistendo alla gara dei compagni, e negli ultimi due allenamenti non si è allenato con il gruppo: per il centrocampista serbo nessun problema, ma si tratta di una normale gestione dei carichi di lavoro.

LR24