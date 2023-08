Farense-Roma: Mourinho, Foti e Nuno Santos in panchina. Rapetti dà indicazioni alla squadra: "Aumentiamo il possesso. Non ci abbassiamo"

All'Estadio Sao Luis di Faro la Roma affronta il Farense nell'ultimo test del ritiro portoghese prima di tornare nella Capitale dopo il match. Oggi José Mourinho, Salvatore Foti e Nuno Santos - rispettivamente vice e preparatore dei portieri - sono in panchina in questa occasione, ma a dare indicazioni alla squadra è il preparatore atletico Stefano Rapetti. "Quando il 7 si allarga, tu vai dentro nello spazio", il consiglio di Rapetti ad Edoardo Bove.

Ancora Rapetti questa volta alla squadra: "Aumentiamo il possesso! Facciamo correre un po' anche loro".

? #Mou con #Foti e #NunoSantos siedono in panchina in questa occasione ma è sempre #Rapetti a dare indicazioni dalla panchina (a #Bove 'quando il 7 si allarga tu vai dentro nello spazio')#FarenseRoma #asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) August 2, 2023

Anche nella ripresa, sul risultato di 3-0 per i giallorossi maturato nel corso del primo tempo, Rapetti dà indicazioni alla squadra: "Non ci abbassiamo. Non facciamo giocare solo loro!".