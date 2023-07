VIDEO - Tiago Pinto e il telefono bollente dalle prime ore del mattino

Il calciomercato sta per arrivare al giro di boa, col campionato che scatterà tra meno di tre settimane e la temperatura, per direttori sportivi, allenatori e vari addetti ai lavori sale inevitabilmente. Così, non stupisce vedere Tiago Pinto passeggiare già dalle prime ore del mattino davanti al resort che ospita la squadra con telefono all'orecchio e una mano a massaggiare la testa, alla ricerca forse della miglior soluzione per un mercato, quello della Roma, che senza dubbio necessita di sforzi di fantasia e ingegno.