ROMA-ESTRELA AMADORA: le probabili formazioni. Dybala in campo dal 1', in dubbio Mancini

Alle 21.00 la Roma scenderà in campo per la seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve. Gli uomini di Mourinho sfideranno la Estrela Amadora, in dubbio la presenza di Gianluca Mancini dopo il colpo rimediato contro il Braga. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Llorente, Smalling, Ndicka; Kristensen, Aouar, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy. All.: Mourinho.