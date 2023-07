Ritiro Roma: trauma contusivo al piede destro per Ibanez. Fasciatura rigida ma nulla di preoccupante per il brasiliano (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Nella prima giornata di allenamenti ad Albufeira, la Roma registra un piccolo inconveniente per Roger Ibanez che ha subito un trauma contusivo al piede destro. Il difensore è apparso visibilmente zoppicante al rientro in albergo e con una fasciatura rigida a proteggere la parte colpita. Da quello che trapela, però, non si tratta di nulla di preoccupante per il brasiliano.

? Inconveniente per Roger #Ibanez nell'allenamento pomeridiano. Il brasiliano ha subito una botta al piede destro. I medici gli hanno applicato una fasciatura rigida. Anche se zoppica vistosamente, da quello che trapela nulla di preoccupante #asroma ??? pic.twitter.com/PUKaIs3LJf — laroma24.it (@LAROMA24) July 23, 2023