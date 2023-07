Ritiro Roma: seduta mattutina per la squadra. Solito siparietto Matic-Dybala (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Ultimo giorno di luglio, due giorni alla fine del ritiro in Portogallo che si concluderà con l'amichevole contro la Farense il 2 agosto. La squadra, dopo aver svolto una seduta di scarico all'indomani del match con l'Estrela Amadora, oggi tornerà ad allenarsi alle 10, ore locali, le 11 in Italia.

10.00 - La squadra si dirige verso il campo d'allenamento salendo sul pullman, l'ultimo, in leggero ritardo, è Roger Ibanez. Dietro Dybala, come un'ombra, c'è ovviamente Matic che si esibisce in un revival dello scherzo di Totti a Pjanic in panchina a Sassuolo.





9.30 - Col solito programma dei due van, lo staff con Mourinho si dirigono verso il campo in anticipo rispetto ai giocatori.