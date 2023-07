DA ALBUFEIRA MDR - La Roma continua a lavorare ad Albufeira, dove vi rimarrà fino al 2 agosto. La compagine giallorossa è arrivata in Portogallo il 22 luglio, ma all'appello mancava Tiago Pinto. Il general manager dei capitolini infatti non era partito con il resto della squadra e ora raggiungerà il ritiro in Algarve nel pomeriggio odierno.