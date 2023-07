Aveva destato un po' di preoccupazione il problema fisico di Roger Ibanez, che nell'allenamento di ieri aveva subito un trauma contusivo al piede destro. Allarme rientrato per il brasiliano: il difensore, nonostante una vistosa fasciatura al piede, ha svolto l'intera seduta di questa mattina con i compagni.

? Tutto ok per #Ibanez che ha svolto il lavoro in campo con il resto dei compagni#asroma ???

