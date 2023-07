Non è finito con la seduta mattutina il lavoro di Pellegrini e compagni nel primo giorno di ritiro in Algarve. Dopo il primo allenamento mattutino, con il gruppo che ha raggiunto il centro sportivo intorno alle 10:00, oggi pomeriggio, intorno alle 17:30, i ragazzi scenderanno in campo agli ordini di José Mourinho per la seduta pomeridiana di allenamento, la seconda di giornata.