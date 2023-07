Ritiro Roma: domani allenamento alle 17:00

Subito in archivio la vittoria per 4-0 sull'Estrela: domani la Roma di Mourinho tornerà in campo per allenarsi alle 17:00. Il tecnico portoghese ha scelto che i suoi torneranno a lavorare in vista dei prossimi impegni domani pomeriggio. Da valutare le condizioni di Ola Solbakken, oggi assente durante il test amichevole.