Il 26 luglio alle ore 20 locali andrà in scena all'Estadio Municipal di Albufeira l'amichevole tra Roma e Braga. Questo sarà il primo dei tre match che gli uomini di José Mourinho disputeranno durante il loro ritiro in Portogallo. In occasione della partita di dopodomani, sono stati messi in vendita i tagliandi per assistere alla sfida dal vivo e il prezzo è di 10 euro ciascuno.

