DA ALBUFEIRA MDR - Dopo l'amichevole di ieri sera vinta per 4-0 contro l'Estrela Amadora, gli uomini di Mourinho torneranno in campo ad allenarsi alle 17:00 (ora italiana) per proseguire nel ritiro pre-campionato.

LIVE

16:30 (15:30 locali) - Lo staff è partito per il campo, presente anche Svilar. Anche il tecnico Mourinho partirà con i ragazzi in pullman.